Этот вопрос рассмотрели в префектуре и признали обустройство дополнительного пешеходного перехода нецелесообразным. Обосновали это тем, что на перекрестке уже есть переходы «в соответствии с проектной документацией с учетом существующей застройки и пешеходных потоков к местам притяжения».

Учитывал ли этот проект появившиеся здесь новостройки, неизвестно. Сейчас, чтобы попасть из 22 в 23-й микрорайон по Георгиевскому проспекту (например, к спортивным площадкам), нужно пройти три пешеходных перехода, два из которых со светофорами, или идти через переход на Кутузовском шоссе (более 600 метров туда-обратно), что превышает нормативное расстояние между переходами в городе.

Как видно на записи с регистратора, пешеходам этот маршрут неочевиден — дети идут напрямик. Тем более, к месту возможного дополнительного перехода уже сделана асфальтированный подход.