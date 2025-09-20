Однако не всегда такие истории заканчиваются благополучно. Зеленоградец Андрей рассказал, что его семья сталкивалась с куда более неприятной ситуацией:

«Длительное время были в отъезде. Родственники приходили проверять квартиру и однажды застали ужасную картину — всё перевёрнуто, кругом грязь и разруха. На полу — мертвый голубь. Как оказалось, он упал в шахту вентиляции, выломал декоративную решетку и устроил настоящий погром».

По его словам, аналогичный случай произошел и у его соседки:

«В туалете у неё неожиданно оказался живой голубь. Жилищник тогда тоже отчитался, что все отверстия на крыше проверены. Но птицы каким-то образом продолжают попадать в шахты».

О птицах, попадающих в вентиляционные шахты из-за незакрытых решёток и продухов, москвичи сообщают регулярно. Голуби и воробьи устраивают там гнёзда, а птенцы нередко проваливаются вниз. Это приводит к запаху, помёту, насекомым и засорам, которые ухудшают вентиляцию. По нормам слуховые окна и продухи должны быть закрыты сеткой или решёткой, а ответственность за их состояние несут управляющие компании

Если в квартире из вентиляции слышен скрежет, писк или хлопанье крыльев, действовать стоит так: