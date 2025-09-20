«Кажется, у меня скребется мышь в вентиляции. Коты смотрят — помочь не могут. Снять решётку не получается, она приделана конкретно. Позвонила в диспетчерскую, но там предупредили, что обработка может занять до двух суток», — рассказала жительница 4-го микрорайона Александра.
К счастью, ситуация вскоре разрешилась: брат Александры смог самостоятельно снять решётку и освободить застрявшую птицу. Помощь от аварийных служб так и не поступила.
Однако не всегда такие истории заканчиваются благополучно. Зеленоградец Андрей рассказал, что его семья сталкивалась с куда более неприятной ситуацией:
«Длительное время были в отъезде. Родственники приходили проверять квартиру и однажды застали ужасную картину — всё перевёрнуто, кругом грязь и разруха. На полу — мертвый голубь. Как оказалось, он упал в шахту вентиляции, выломал декоративную решетку и устроил настоящий погром».
По его словам, аналогичный случай произошел и у его соседки:
«В туалете у неё неожиданно оказался живой голубь. Жилищник тогда тоже отчитался, что все отверстия на крыше проверены. Но птицы каким-то образом продолжают попадать в шахты».
О птицах, попадающих в вентиляционные шахты из-за незакрытых решёток и продухов, москвичи сообщают регулярно. Голуби и воробьи устраивают там гнёзда, а птенцы нередко проваливаются вниз. Это приводит к запаху, помёту, насекомым и засорам, которые ухудшают вентиляцию. По нормам слуховые окна и продухи должны быть закрыты сеткой или решёткой, а ответственность за их состояние несут управляющие компании
Если в квартире из вентиляции слышен скрежет, писк или хлопанье крыльев, действовать стоит так:
- Проверьте источник: убедитесь, что звук идёт именно из вентиляционной решётки или шахты, а не с улицы
- Не пытайтесь достать птицу самостоятельно: можно травмировать и себя, и животное, а также повредить вентиляцию
- Сообщите в управляющую компанию: именно они отвечают за общее имущество дома, включая вентиляцию. Телефон диспетчерской +7-495-539-53-53
- После извлечения птицы УК обязана закрыть отверстие решёткой или сеткой.