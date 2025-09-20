В ней родителям учеников московских школ сообщают, что ребёнок якобы не прошёл обязательное психологическое тестирование. Далее предлагают «пересдать» тест — ссылка ведет на поддельный сайт госуслуг.

Украв личные данные, преступники шантажируют детей и их родителей, требуют собрать деньги и передать их «курьеру» — сообщают в департаменте образования.

Это не первый случай, когда мошенники представляются сотрудниками образовательных учреждений: летом 19-летнюю студентку из Химок убедили передать мошенникам коды из смс под предлогом перевода зачеток в цифровой формат. Пострадавшая отдала злоумышленникам 5 миллионов рублей из сейфа отца — курьера задержали, но деньги было уже не вернуть.

В феврале преступники пытались выйти на студентов и преподавателей МИЭТ, писали им от имени проректоров в мессенджерах. Тогда университет напоминал, что руководство общается только через официальную почту.

Тогда же начались атаки школьников — злоумышленники, которые представлялись сотрудниками МЭШ, и выманивали коды от «Госуслуг».

Важно помнить:

Школа или вуз не могут запрашивать личные данные и коды из сообщений

Государственные органы никогда не требуют деньги по телефону

В случае подозрительного звонка нужно прервать разговор, заблокировать подозрительный номер и сообщить о попытке мошенничества в полицию

Часто жертвами становятся люди из уязвимых социальных групп: молодежь или пенсионеры. Дети могут хорошо разбираться в технологиях, но плохо знать жизненные реалии, верить на слово взрослым, особенно если они требуют сохранять звонок в тайне для защиты родителей от неприятностей — это один из типовых сценариев разговора.

Пожалуйста, поговорите со своими детьми и перешлите этот текст знакомым, чтобы предостеречь их от мошенничества.