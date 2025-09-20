Принимают корм, одеяла-пледы для лежанок, наполнитель, игрушки для собак и кошек и расходные материалы для приюта.

«В каждом корпусе подготовлена прозрачная коробка с надписью „Сбор помощи для животных“, — пишут организаторы. — Всё собранное мы передадим в приют. Это пристанище для брошенных животных: кого-то выбросили, а кто-то родился уже на улице. Но все они ждут своего светлого часа и надеются на дом, где их будут любить».

Приносите:

Корм для собак и кошек (лучше всего Royal Canin или Purina Pro Plan) в запечатанных упаковках;

Пеленки (одноразовые) новые;

Игрушки для кошек и собак в хорошем состоянии;

Одеяла, пледы, лежанки в хорошем состоянии;

Средства от внешних паразитов для кошек и собак;

Перчатки медицинские нитриловые (размер М, L);

Мешки для мусора большие и плотные 120/160 л;

Салфетки в рулонах;

Древесный наполнитель для кошек.

Адреса: