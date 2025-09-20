Принимают корм, одеяла-пледы для лежанок, наполнитель, игрушки для собак и кошек и расходные материалы для приюта.
«В каждом корпусе подготовлена прозрачная коробка с надписью „Сбор помощи для животных“, — пишут организаторы. — Всё собранное мы передадим в приют. Это пристанище для брошенных животных: кого-то выбросили, а кто-то родился уже на улице. Но все они ждут своего светлого часа и надеются на дом, где их будут любить».
Приносите:
- Корм для собак и кошек (лучше всего Royal Canin или Purina Pro Plan) в запечатанных упаковках;
- Пеленки (одноразовые) новые;
- Игрушки для кошек и собак в хорошем состоянии;
- Одеяла, пледы, лежанки в хорошем состоянии;
- Средства от внешних паразитов для кошек и собак;
- Перчатки медицинские нитриловые (размер М, L);
- Мешки для мусора большие и плотные 120/160 л;
- Салфетки в рулонах;
- Древесный наполнитель для кошек.
Адреса:
- корпус 309 (с 13:00 до 20:00)
- корпус 514а (ОКЦ ЗелАО, бывший центр «Доброволец»)
- корпус 842 (ОКЦ ЗелАО, бывшего ГБУ «Талисман», с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00, если вам не открывают в эти часы — на двери должны быть телефоны администраторов, звоните)
- корпус 1203 (ОКЦ ЗелАО, бывший клуб «Энергия», с 13:00 до 19:00)
- корпус 1505 (с 12:00 до 19:00, перерыв 15:00—16:00).
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама