По пяти адресам в Зеленограде проходит сбор для подопечных Фонда помощи бездомным животным «Ника» — до 24 сентября 20.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Принимают корм, одеяла-пледы для лежанок, наполнитель, игрушки для собак и кошек и расходные материалы для приюта.

«В каждом корпусе подготовлена прозрачная коробка с надписью „Сбор помощи для животных“, — пишут организаторы. — Всё собранное мы передадим в приют. Это пристанище для брошенных животных: кого-то выбросили, а кто-то родился уже на улице. Но все они ждут своего светлого часа и надеются на дом, где их будут любить».

Приносите:

  • Корм для собак и кошек (лучше всего Royal Canin или Purina Pro Plan) в запечатанных упаковках;
  • Пеленки (одноразовые) новые;
  • Игрушки для кошек и собак в хорошем состоянии;
  • Одеяла, пледы, лежанки в хорошем состоянии;
  • Средства от внешних паразитов для кошек и собак;
  • Перчатки медицинские нитриловые (размер М, L);
  • Мешки для мусора большие и плотные 120/160 л;
  • Салфетки в рулонах;
  • Древесный наполнитель для кошек.

Адреса:

  • корпус 309 (с 13:00 до 20:00)
  • корпус 514а (ОКЦ ЗелАО, бывший центр «Доброволец»)
  • корпус 842 (ОКЦ ЗелАО, бывшего ГБУ «Талисман», с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00, если вам не открывают в эти часы — на двери должны быть телефоны администраторов, звоните)
  • корпус 1203 (ОКЦ ЗелАО, бывший клуб «Энергия», с 13:00 до 19:00)
  • корпус 1505 (с 12:00 до 19:00, перерыв 15:00—16:00).

