С 22 сентября рекомендуют начать подачу отопления для социально значимых объектов (школы, детсады, больницы и т. п.), в жилые дома — с 29 сентября. К 1 октября отопление должно быть у всех потребителей, пишет главам городских округов министр энергетики Московской области.
Точную дату сообщат местные администрации. Особо обращают на необходимость оперативно оповещать жителей о дате подаче отопления «с максимальным использованием всех возможных каналов доставки».
Министр также отметил, что Солнечногорскому округу, где прошлой зимой было много сложностей с теплоснабжением, уделяют особое внимание. В частности, завершают модернизацию котельной для 11 домов в Голубом.
