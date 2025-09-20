С 22 сентября рекомендуют начать подачу отопления для социально значимых объектов (школы, детсады, больницы и т. п.), в жилые дома — с 29 сентября. К 1 октября отопление должно быть у всех потребителей, пишет главам городских округов министр энергетики Московской области.

Точную дату сообщат местные администрации. Особо обращают на необходимость оперативно оповещать жителей о дате подаче отопления «с максимальным использованием всех возможных каналов доставки».

Министр также отметил, что Солнечногорскому округу, где прошлой зимой было много сложностей с теплоснабжением, уделяют особое внимание. В частности, завершают модернизацию котельной для 11 домов в Голубом.