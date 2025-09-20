Выделенная полоса для автобусов заработала на Новокрюковской улице больше года назад. С тех пор заезд на парковку ТЦ «Зеленоградский» с этой стороны означает автоматическое нарушение правил дорожного движения. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) подтвердили: заезд на парковку торгового центра с Новокрюковской не предусмотрен.

Для борьбы с этим нарушением, префектура попросила ЦОДД установить здесь камеру на выделенную полосу, а Госавтоинспекцию «усилить контроль». Что-то по этому вопросу должны предпринять до конца года

Рассматривается ли вопрос об изменении схемы организации дорожного движения в этом месте, чтобы легализовать въезд, неизвестно — выясним и вернемся с ответом.