Выделенная полоса для автобусов заработала на Новокрюковской улице больше года назад. С тех пор заезд на парковку ТЦ «Зеленоградский» с этой стороны означает автоматическое нарушение правил дорожного движения. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) подтвердили: заезд на парковку торгового центра с Новокрюковской не предусмотрен.
Для борьбы с этим нарушением, префектура попросила ЦОДД установить здесь камеру на выделенную полосу, а Госавтоинспекцию «усилить контроль». Что-то по этому вопросу должны предпринять до конца года
Рассматривается ли вопрос об изменении схемы организации дорожного движения в этом месте, чтобы легализовать въезд, неизвестно — выясним и вернемся с ответом.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама