Autozam AZ-1 — настоящий раритет начала 90-х. На машину обратил внимание канал «Автомобили Зеленограда». Машина известна как один из самых необычных автомобилей своего времени: компактный размер, «гоночный» дизайн и двери типа «крыло чайки». Даже в Японии он встречается крайне редко, а в России, по неофициальным подсчетам, есть всего три таких автомобиля.
В конце 80-х в Японии был бум на кей-кары. Mazda вместе с Suzuki разработали автомобиль, выпускавшийся под двумя названиями — Autozam AZ-1 и Suzuki Cara. Благодаря легкости и сборке с мотором за спиной автомобиль напоминал настоящий спорткар, но в мини-формате.
AZ-1 производили всего один год в 1992-м. Причиной стала высокая цены и низкий спрос из-за экономического кризиса в Японии. Всего выпустили примерно 4400 экземпляров — сегодня сохранилось не более тысячи машин на весь мир. Коллекционеры активно охотятся за этой моделью — Autozam AZ-1 получил прозвище «Ferrari для студентов».
Это не единственный случай, когда в окрестностях Зеленограда замечают редкие автомобили. Летом в Солнечногорске выставляли на продажу итальянский Autobianchi A112, которому уже более 50 лет.