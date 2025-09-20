В конце 80-х в Японии был бум на кей-кары. Mazda вместе с Suzuki разработали автомобиль, выпускавшийся под двумя названиями — Autozam AZ-1 и Suzuki Cara. Благодаря легкости и сборке с мотором за спиной автомобиль напоминал настоящий спорткар, но в мини-формате.

AZ-1 производили всего один год в 1992-м. Причиной стала высокая цены и низкий спрос из-за экономического кризиса в Японии. Всего выпустили примерно 4400 экземпляров — сегодня сохранилось не более тысячи машин на весь мир. Коллекционеры активно охотятся за этой моделью — Autozam AZ-1 получил прозвище «Ferrari для студентов».

Это не единственный случай, когда в окрестностях Зеленограда замечают редкие автомобили. Летом в Солнечногорске выставляли на продажу итальянский Autobianchi A112, которому уже более 50 лет.