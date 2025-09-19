Два десятка фонарей теперь ярко освещают живописный маршрут — пятисотметровая метровая дорожка выходит к Чёрному озеру.

Правда, перпендикулярная дорожка — к Никольскому проезду — всё ещё темная. Когда на ней сделают освещение, пока неизвестно — уточним это.

Кроме этой дорожки, до конца года фонари поставят на дорожках к МИЭТу (135 штук), на лесной опушке у корпуса 914 (24 фонаря) и ещё четыре — на детской площадке возле корпуса 815.