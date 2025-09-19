Два десятка фонарей теперь ярко освещают живописный маршрут — пятисотметровая метровая дорожка выходит к Чёрному озеру.
Правда, перпендикулярная дорожка — к Никольскому проезду — всё ещё темная. Когда на ней сделают освещение, пока неизвестно — уточним это.
Кроме этой дорожки, до конца года фонари поставят на дорожках к МИЭТу (135 штук), на лесной опушке у корпуса 914 (24 фонаря) и ещё четыре — на детской площадке возле корпуса 815.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама