Высокий (выше 180 см) и худощавый мужчина около лет 35 в понедельник днем преследовал пожилую женщину — наблюдал, как она делает зарядку у леса за корпусом 914, потом пошел за ней к «Перекрестку», пытался подсесть к ней на лавочках и следовал сзади на обратном пути домой.

«Отвязался, только когда брат маму вышел с сумками встретить. Намерения у него явно были недобрые», — рассказала дочь преследуемой, Нелли.

В полиции её приняли неприветливо: один из сотрудников на повышенных тонах прочел ей «лекцию для дурочки»: мол, по улицам у нас ходить не запрещено и ничего такого не случилось. «Интересовался, знаю ли я, что такое презумпция невиновности. Потом начал угрожать, что затаскает мою маму по отделениям…». Но заявление в конце концов приняли, в том числе на просмотр изображения с уличных камер.

Позже в полиции выяснили, что на этого человека уже есть несколько аналогичных заявлений. Тем же вечером следователь перезвонил, принес извинения за резкость и пригласил посмотреть камеры — на записях всё подтвердилось.

По словам Нелли, в полиции обещали обязательно найти подозрительного мужчину.

Разве за такое наказывают?

Нежелательное навязчивое внимание со стороны другого человека называют «сталкингом» — формой домогательства и запугивания. Во многих странах мира сталкинг является правонарушением. В России пока такого состава преступления нет, но на практике могут применять статью «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

В прошлом году партия «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект «О противодействии навязчивому преследованию». Документ закрепляет основные понятия, устанавливает правовое регулирование борьбы с навязчивым преследованием, в частности, запрет на приближение. Дополнительно депутаты предложили добавить статью «Навязчивое преследование» в административный кодекс, чтобы установить ответственность за сталкинг.

Однако в январе этот законопроект был отклонен по формальной пока причине: его реализация требует бюджетных расходов (на поддержание специализированных служб и организаций, обеспечивающих поддержку и помощь жертвам преследования, включая юридическую и психологическую помощь, организацию мест временного проживания, а также иные меры поддержки), а для этого нужно заключение Правительства РФ, которое депутаты пока не получили.

В России есть случаи, когда суды наказывали за преследование. Как правило, до суда дело доходит, когда преследование сопровождается угрозами или другими действиями