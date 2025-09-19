Внутри комплекса на Кутузовском шоссе не работает сеть ни одного из операторов — ни МТС, ни «Билайна», ни «Мегафона», ни «T2», — рассказывают родители, чьи дети занимаются в «Горизонте».

"Связи нет от слова совсем. Вечером, когда собирается толпа родителей и детей — около 60 человек, — многим приходится ждать на улице, потому что внутри здания ничего не работает. А впереди зима", — рассказала мама одного из юных спортсменов.

Отсутствие связи создает трудности: дети не могут вызвать такси после тренировок, родители не могут связаться с детьми. Обратимся за разъяснением в Москомспорт и к сотовым операторам — вернемся с ответом.

Родители утверждают, что при обращении в префектуру получили ответ, что спорткомплекс «ещё официально не открыт» и получили совет писать жалобы в книгу обращений. При этом спорткомплекс открылся в апреле, бассейны заработали в мае.

Заодно родители рассказали о другой проблеме «Горизонта»: не хватает базового инвентаря — нет степ-платформ, резинок, тумбы для зашагиваний: «В таких условиях сложно прививать любовь к спорту, а хотелось бы, чтобы спорткомплексом наслаждались все, и он работал в полную мощь», — рассказала мама одного из детей.

Жалобы на отсутствие мобильной связи в новых общественных зданиях были и раньше. К примеру, после открытия плохо работала связь в здании новой школы в 3-м микрорайоне. Почему, неизвестно. Возможная причина — строительные материалы и конструкции, которые сейчас массово применяются при возведении таких зданий. Толстые железобетонные стены, сэндвич-панели с металлическими слоями или вентилируемые фасады с композитными плитами и металлокаркасом могут усложнять прохождение сигнала (особенно 4G). Если подумать о проблеме на этапе проектирования, то проблема вполне решается: можно заложить системы внутреннего покрытия или оставлять зоны с радиопрозрачными материалами.