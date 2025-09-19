Последние дни в корпусах 3, 5, 7-го микрорайонов проблемы с горячей водой — она то коричневая, то еле тёплая. В «Жилищнике» это объясняют «подготовкой к отопительному сезону» и говорят, что ржавчина возможна в течение десяти дней. Это что-то новое — раньше грязную воду объясняли неизбежным злом после летних профилактических отключений.

«Жилищник» в ответ на вопросы горожан отвечает: «МОЭК провел переключение на магистральный водопровод» — будто это что-то объясняет.

Можно лишь предположить, что магистральные трубы грязные. В единой московской диспетчерской на жалобы отвечают так же — вероятно, со слов «Жилищника».

При этом в одних домах старого города идёт грязная вода, а в соседних жалоб нет. То же наблюдается в пределах одного дома: например, в одних подъездах «Флейты» на ржавчину жалуются месяцами, а в других вода чистая.

Летние отключения горячей воды нужны, в первую очередь, для подготовки системы теплоснабжения к отопительному сезону, сообщает МОЭК. В эту подготовку входит ремонт, замена, промывка трубопроводов. Промывкой внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения должны заниматься управляющие компании. Вероятно, летних десяти дней для этого не хватило. При этом МОЭК отмечает «недостаточное внимание управляющих компаний к промывкам внутридомовых систем горячего водоснабжения».

Возможно, проблема и в открытой системе водоразбора — когда горячая вода берется из системы отопления. При закрытой системе контур горячей воды отделен от контура отопления, то есть воду для кранов и батарей подают в разные трубы. Дома в старом городе переводят на закрытую систему, но этот процесс тянется уже давно.

Когда включат отопление, пока неизвестно. По нормативам, его запускают, когда среднесуточная температура воздуха не поднимается выше +8°C в течение пяти дней подряд. В середине следующей недели ночная температура опустится до +3.+5, но среднесуточная будет всё ещё высокая для включения отопления. Впрочем, практика показывает, что фактически департамент ЖКХ может включать или выключать отопление не глядя на этот норматив.