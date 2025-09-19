Владельцы машин, пострадавших от БПЛА, не могут добиться компенсаций — по закону им положена выплата, но в Москве не утвержден её порядок 19.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Жители 15-го, 20-го и 22-го микрорайонов, чьи машины были повреждены или уничтожены 20 июля после ночной атаки беспилотников, утверждают, что до сих пор не получили компенсаций.

«Три машины сгорели, две имеют повреждения тотального характера. Остальные с разбитыми стёклами, царапинами и дырками, с деформированным кузовом от взрывной волны», — рассказала «Зеленоград.ру» Анна Смирнова, представляющая инициативную группу пострадавших из 27 человек.

Сразу после атаки с владельцев собраны заявления, все автомобилисты были признаны пострадавшими по уголовному делу о теракте. При этом никаких экспертиз для получения компенсаций не проводилось:

«В СК сказали, что передадут дело в основное ведомство и мы можем ни на что не рассчитывать, так как расследовать тут нечего», — говорит Смирнова.

В августе пострадавшие собрали подписи и направили обращение мэру с просьбой возместить ущерб. Мэрия перенаправила вопрос в префектуру. Там ответили, что компенсации должны выплачиваться из федерального бюджета [статья 18 закона о противодействии терроризму], однако в Москве до сих пор не утвержден порядок предоставления таких выплат (ответ есть в распоряжении редакции).

Пострадавшим предложили обращаться к страховым компаниям, для получения выплат по полису каско. Для большинства автовладельцев это означает отсутствие какой-либо компенсации — в типовых договорах страхования нет возмещения ущерба при теракте.

«Вчера отправили письмо в администрацию президента, но боимся, что без огласки всё останется как было и про нас забудут», — говорит Анна.

Квартиры и фасады пострадавших домов власти восстановили оперативно — в этом случае есть установленная процедура получения компенсаций.

Странно, что несмотря на регулярные атаки БПЛА до сих пор не существует порядка выплат за поврежденные автомобили. Неизвестно, разрабатывается ли вообще такое положение — выясним это и вернемся с ответом

А как в других регионах?

  • В ряде регионов России начали появляться механизмы компенсаций автовладельцам, чьи машины пострадали при атаках БПЛА. Самый чёткий порядок утверждён в Туле: постановлением администрации введена единовременная выплата до 400 тысяч рублей. Чтобы получить её, собственник должен подать заявление в территориальное управление администрации в течение шести месяцев, приложив паспорт, документы на машину, реквизиты счёта, подтверждение правоохранителей и независимую экспертизу. Правда, выплата покрывает ремонт и оценку, но не утрату товарной стоимости.
  • В Санкт-Петербурге после атаки дронов 2 марта 2024 года компенсации получили 23 владельца авто — суммы колебались от 13 тысяч до 1,1 млн рублей. Деньги перечисляла администрация Красногвардейского района по поручению губернатора и на основании независимой оценки ущерба. Но это была разовая выплата из резервного фонда.

Может ли Москва позволить себе выплатить зеленоградским пострадавшим компенсацию в рабочем порядке, не дожидаясь принятия официального документа? Конечно. Получается, про жителей Зеленограда, который то ли сам был целью атак БПЛА, то ли оказался на их пути, попросту забыли

