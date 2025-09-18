Восьмилетний Глеб Москвин пропал днем 17 сентября и был найден вечером того же дня. Поиски велись с участием полиции и волонтеров «Лиза Алерт».

Глеб почти не говорит: у него ранний детский аутизм. Мальчик не откликается на имя, не играет с другими детьми и не может объяснить словами, чего хочет. Глеб учится в коррекционной школе и занимается с тьютором, но ему очень тяжело понимать обращенную речь. Мир для него — почти тишина. Чтобы эта тишина наполнилась словами, ему нужны постоянные занятия со специалистами.

Сейчас семье, в которой есть еще двое детей, нужна помощь — благотворительный фонд «Гольфстрим» собирает средства на оплату комплексной абилитации. Стоимость курса — 278 тысяч рублей. На данный момент собрано меньше половины суммы, осталось 170 тысяч.

Абилитация включает занятия с логопедом, дефектологом, нейропсихологом, специалистом по АФК и направлена на развитие речи, коммуникативных и социальных навыков. По словам специалистов, у Глеба уже есть положительная динамика: мальчик учится строить предложения, лучше справляется с заданиями и постепенно становится более открытым.

Фонд отмечает: даже небольшие регулярные пожертвования помогают семье Москвиных оплачивать лечение и дают ребенку шанс на прогресс. Помочь Глебу можно через сайт фонда.