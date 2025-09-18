На углу у корпусов 1204—1205 поставят знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» и зоной действия 50 метров. Решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения, которая установила, что припаркованные машины ограничивают обзор и создают угрозу, сообщает управа.
В июле на этом месте сбили водителя самоката. Причиной этого ДТП стал плохой обзор из-за припаркованного автобуса Т743РУ799 (с табличкой «Транснефть»). Он не просто закрывал обзор, но и был припаркован в зоне действия знака «Жилая зона», что прямо запрещено правилами, став таким образом косвенным виновником ДТП. Почему при оформлении ДТП сотрудники Госавтоинспекции не заметили автобус, непонятно.
Оказалось, что этот автобус паркуется здесь постоянно. Ещё до ДТП жители обращались в МАДИ, инспекторы приехали, но автобуса не нашли. Потом случился наезд — на автобус продолжали жаловаться, он ненадолго исчезал, но неизменно возвращался на привычное место. Иногда здесь стоял другой автобус (с номером С336УС799).
Казалось бы, всемогущей полиции и управе не составит труда просто найти нарушителя, но они решили иначе: «Боролись с автобусом, а огребли минус 20 мест стоянки», — комментируют решение местные жители. А злополучный автобус, возможно, просто переместится за 50-метровую зону действия знака и продолжит нарушать правила парковки в «жилой зоне»
Когда именно поставят знаки, пока неизвестно — протокол заседания комиссии пока не опубликован.