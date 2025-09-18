Парковку запретят на въезде с Панфиловского проспекта в 12-й микрорайон. Причина в одном автобусе 18.09.2025 ZELENOGRAD.RU

На углу у корпусов 1204—1205 поставят знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» и зоной действия 50 метров. Решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения, которая установила, что припаркованные машины ограничивают обзор и создают угрозу, сообщает управа.

В июле на этом месте сбили водителя самоката. Причиной этого ДТП стал плохой обзор из-за припаркованного автобуса Т743РУ799 (с табличкой «Транснефть»). Он не просто закрывал обзор, но и был припаркован в зоне действия знака «Жилая зона», что прямо запрещено правилами, став таким образом косвенным виновником ДТП. Почему при оформлении ДТП сотрудники Госавтоинспекции не заметили автобус, непонятно.

Оказалось, что этот автобус паркуется здесь постоянно. Ещё до ДТП жители обращались в МАДИ, инспекторы приехали, но автобуса не нашли. Потом случился наезд — на автобус продолжали жаловаться, он ненадолго исчезал, но неизменно возвращался на привычное место. Иногда здесь стоял другой автобус (с номером С336УС799).

Казалось бы, всемогущей полиции и управе не составит труда просто найти нарушителя, но они решили иначе: «Боролись с автобусом, а огребли минус 20 мест стоянки», — комментируют решение местные жители. А злополучный автобус, возможно, просто переместится за 50-метровую зону действия знака и продолжит нарушать правила парковки в «жилой зоне»

Когда именно поставят знаки, пока неизвестно — протокол заседания комиссии пока не опубликован.

Новости 12-го микрорайона

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Дым из-под земли — пожар в Савелкинском проезде Новости
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Фонарный столб упал на припаркованную машину в 14-м микрорайоне Новости
Мобильный пункт вакцинации от гриппа заработал возле станции Крюково Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
Популярная певица «Просто Лера» выступит в Зеленограде с концертом — 15 декабря Афиша
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Оптика-стиль» в 18-м микрорайоне закрывается после нескольких десятилетий работы Новости
Школьникам системное IT-образование В ЦКО и ДО Реклама
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Ремонт дорог в Зеленограде снова не успели закончить в срок Новости
Полностью беспилотный трамвай запустили в Москве Новости
Душераздирающее видео: ребёнка вынудили подбросить котят — теперь им срочно ищут дом Новости
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
На 27-й маршрут до «Фирсановской» вышли два дополнительных автобуса Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
На месте поста ГИБДД на въезде в Зеленоград откроется пункт ремонта дисков и хранения колёс Новости
День профориентации в Алгоритмике и Эре инженеров! Три профессии за один день! Реклама
Первые зеленоградские школы открылись после ремонта — вот что там внутри Новости
Постоянно ломающийся лифт починили после вмешательства прокуратуры Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру