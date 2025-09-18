Оказалось, что этот автобус паркуется здесь постоянно. Ещё до ДТП жители обращались в МАДИ, инспекторы приехали, но автобуса не нашли. Потом случился наезд — на автобус продолжали жаловаться, он ненадолго исчезал, но неизменно возвращался на привычное место. Иногда здесь стоял другой автобус (с номером С336УС799).

Казалось бы, всемогущей полиции и управе не составит труда просто найти нарушителя, но они решили иначе: «Боролись с автобусом, а огребли минус 20 мест стоянки», — комментируют решение местные жители. А злополучный автобус, возможно, просто переместится за 50-метровую зону действия знака и продолжит нарушать правила парковки в «жилой зоне»

Когда именно поставят знаки, пока неизвестно — протокол заседания комиссии пока не опубликован.

Новости 12-го микрорайона