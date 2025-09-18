Заселение в новостройку на Заводской улице может начаться в январе 18.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Второй жилой комплекс по программе реновации на Заводской, 8 планируется ввести в эксплуатацию в ноябре. Переселение из пятиэтажек, как показывает практика, начинается после этого через пару месяцев. Вероятно, в новостройку поедут жители старых домов на Советской улице.

Сейчас продолжается внутренняя отделка квартир и подъездов, наружные отделочные работы, началось благоустройство территории, сообщили в префектуре.

Дом 8 на Заводской строят с ноября 2023 года на месте снесенных пятиэтажек 4А, 6А, 8 и 10. Дом состоит из трех корпусов переменной этажности: от 9 до 22 этажей. В них 580 квартир: 118 однокомнатных, 311 двухкомнатных, 151 трехкомнатная.

Концептуально дом 8 почти не отличается от соседнего построенного дома 14 — те же монолит, вентилируемый фасад с керамогранитными плитами и композитными панелями, внутридомовое оборудование, помещения для консьержа, колясок и коммерческих целей на первых этажах, тот же «двор без машин» (хотя машины во дворе будут — когда новосёлы начнут ремонты).

Жителей каких пятиэтажек будут переселять на Заводскую, 8, точно неизвестно — Фонд реновации заранее не говорит, а проинформируют, когда заселение уже начнется. В 19-м микрорайоне осталось не так много жилых пятиэтажек. Два из них — 4 и 6 по улице Советской — планируется снести в следующем году, поэтому с большой вероятностью жителей переселят на Заводскую, 8.

В новостройке намного больше квартир, чем нужно для переселения двух пятиэтажек, поэтому будут расселять и другие пятиэтажки. Но точные прогнозы сейчас давать сложно, поскольку часть квартир в новых домах по программе реновации теперь сразу пойдёт на продажу.

Новости 19-го микрорайона

