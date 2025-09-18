Барельеф у школы 2045 в 23-м микрорайоне посвящен подполковнику спецподразделения «Вымпел» Дмитрию Разумовскому и увековечивает память о его подвиге во время освобождения заложников в школе в Беслане.

Разумовский возглавлял группу бойцов, участвовавших в штурме здания после взрывов. Он прикрывал эвакуацию заложников и погиб от пули террористов, попавшей выше бронежилета.

На церемонии присутствовали мать и вдова героя, Валентина и Эрика Разумовские. Они поблагодарили собравшихся за сохранение памяти и отметили, что интерес к личности Дмитрия продолжают проявлять молодые люди:

«При жизни он был примером для окружающих, очень приятно, что он остается им и после смерти».

На церемонии также присутствовал префект Смирнов, представители общественных организаций, «Вымпела», школьники и педагоги.

Автором барельефа выступил скульптор Вадим Кириллов, ранее создавший памятник Дмитрию в его родном Ульяновске. В 2017 году именем Разумовского была названа улица в Зеленограде, в 2018 году установлен памятный знак, а в 2023-м школа получила его имя.