Аттракцион вернулся в Зеленоград в начале июня, но только на время фестиваля «Лето в Москве». Фестиваль закончился 15 сентября, вместе с ним заканчивает работу и карусель.

Впервые аттракцион появился на площади восемь лет назад. В 2023-м его увезли якобы на сервисное обслуживание — карусель пропала на два года. Летом 2025-го карусель вновь заработала, но уже в одноярусном варианте, с меньшим количеством мест.

«Так быстро пролетело лето, карусель каждый день радовала. Было бы хорошо, если бы её оставили и на осень, и на зиму. Думаю, что нашлись бы желающие. Как минимум сейчас, точно», — рассказала Надежда.