Аттракцион вернулся в Зеленоград в начале июня, но только на время фестиваля «Лето в Москве». Фестиваль закончился 15 сентября, вместе с ним заканчивает работу и карусель.
Впервые аттракцион появился на площади восемь лет назад. В 2023-м его увезли якобы на сервисное обслуживание — карусель пропала на два года. Летом 2025-го карусель вновь заработала, но уже в одноярусном варианте, с меньшим количеством мест.
«Так быстро пролетело лето, карусель каждый день радовала. Было бы хорошо, если бы её оставили и на осень, и на зиму. Думаю, что нашлись бы желающие. Как минимум сейчас, точно», — рассказала Надежда.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама