Демонтировать «кольцо» возле корпуса 240 попросил сам ЗАГС. Причина — «системные случаи вандальных действий и нецелесообразности проведения ремонтных работ с учетом физического износа конструкции», — пояснили «Зеленоград.ру» в районной управе. Похоже, все утомились поддерживать декоративную арку в приличном состоянии.

После демонтажа на месте арки восстановят плитку — и от неё не останется даже следа, кроме как на фотографиях и в воспоминаниях зеленоградцев.

ЗАГС открылся на первом этаже жилого дома в 2003 году, до того зеленоградцы регистрировали брак в «01» корпусе — помещении в здании общежития МИЭТа.

Жильцы корпуса 240 не в восторге от такого громкого соседства и количества машин в дни свадеб. Да и посетителям место не нравилось — мало места для парковки, непраздничные виды на жилой дом.

К самой арке в виде кольца у многих тоже претензии: в комментариях называют его страшным и колхозным убожеством, вспоминают шутки, что это не кольцо, а хомут, и недоумевают, почему кольцо только одно.

Вообще, постоянная уличная «арка-кольцо» у входа — не массовая практика для московских ЗАГСов, такие арки могут ставить как временный декор или фотозону. Но примеры использование мотива колец в городской архитектуре существуют: например, в Митино строят новый дворец бракосочетания, здание которого по форме напоминает свадебные кольца (по крайней мере, так говорят архитекторы). Поэтому такой уличный объект, как был в Зеленограде, — редкий локальный пример. Теперь его не будет.