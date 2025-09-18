Таблички стоят не только рядом с пляжной зоной, но и у детских площадок, а также ближе к парку Победы.

Установку таких табличек обсуждали в конце августа на обходе обновленной зоны отдыха у пруда с главой управы. Однако это не только решение местной администрации — запрет выгула собак на пляжах с 1 сентября введен федеральным законом «О безопасности людей на водных объектах» и соответствующим приказом МЧС.

Запрет выгула собак и других домашних животных (кроме собак-поводырей) действует на оборудованных пляжах: где есть кабинки для переодевания, спасатели и другая инфраструктура. То есть Школьное и Черное озеро тоже попадают под этот запрет. Купать собаку с таких пляжей тоже нельзя. Запрет не затрагиваетвсю береговую линию: приходить с питомцем на необорудованные участки берега остается допустимым.