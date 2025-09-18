Таблички стоят не только рядом с пляжной зоной, но и у детских площадок, а также ближе к парку Победы.
Установку таких табличек обсуждали в конце августа на обходе обновленной зоны отдыха у пруда с главой управы. Однако это не только решение местной администрации — запрет выгула собак на пляжах с 1 сентября введен федеральным законом «О безопасности людей на водных объектах» и соответствующим приказом МЧС.
Запрет выгула собак и других домашних животных (кроме собак-поводырей) действует на оборудованных пляжах: где есть кабинки для переодевания, спасатели и другая инфраструктура. То есть Школьное и Черное озеро тоже попадают под этот запрет. Купать собаку с таких пляжей тоже нельзя. Запрет не затрагиваетвсю береговую линию: приходить с питомцем на необорудованные участки берега остается допустимым.
Запрет объясняют вопросами санитарии и безопасности. Животные могут загрязнять песок и воду, что особенно опасно для детей, а также пугать или травмировать отдыхающих. Совсем недавно похожую проблему обсуждали и отдыхающие на Школьном озере — там жаловались, что хозяева не убирают за питомцами, и территория портится.
За нарушение новых правил предусмотрены штрафы: для граждан — от 1,5 до 3 тысяч рублей. Контролировать соблюдение будут сотрудники инспекции по маломерным судам (ГИМС) и другие уполномоченные органы.
Насколько жестко будут контролировать зеленоградские пляжи, непонятно. Тем более, не все горожане согласны с ограничениями.
«Я считаю, что такие таблички не нужны. Мы часто гуляем здесь с питомцем, всегда убираю за ним, — рассказала „Зеленоград.ру“ хозяйка аляскинского маламута Наталья. — Нужно, чтобы каждый хозяин это делал. Тогда всё будет хорошо. И вообще, от собак грязи меньше, чем от людей: многие разбрасывают мусор, а некоторые даже за детьми не убирают, отмахиваясь фразами: „Ой, ну это же малыш“. Нужно воспитывать, прежде всего, человека в себе, и тогда запреты не понадобятся».