В такой ситуации добиться сращивания костей было невозможно, и, чтобы избежать некроза, пальцы пришлось ампутировать. Под газовым наркозом операцию провела хирург Надежда Кузина.

«После ингаляционной анестезии питомцы просыпаются очень быстро, вот и Изумрудик, как только вышел из наркоза, продемонстрировал свою силу и мощь, пытаясь сбежать с операционного стола. Удержать такого дракона было совсем непросто», — рассказала ветеринар.

Сейчас игуана проходит реабилитацию, через месяц её ждут на контрольный осмотр. Владельцам подобных питомцев специалисты советуют закрывать зеркала на время брачного периода, чтобы избежать травм.

Содержание игуаны — непростая задача. В дикой природе эти крупные ящерицы обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки, предпочитая жить на деревьях возле воды. В домашних условиях им требуется просторный и хорошо оборудованный террариум с высокой влажностью, источниками ультрафиолетового света и тепла, а также специальный рацион, включающий зелень, овощи и фрукты. При хорошем уходе игуаны живут в неволе до 15-20 лет.