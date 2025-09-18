Игуану длиной полтора метра вылечили в зеленоградской ветклинике — она сломала пальцы, атакуя себя в зеркале 18.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Пятилетний питомец по кличке Изумрудик пострадал из-за собственного агрессивного поведения — во время брачного периода он стал бросаться на свое отражение в зеркале, принимая его за соперника. Во время «битвы» ящерица сломала два пальца. Травму заметили не сразу, и к врачу он попал спустя три недели с отёком и болью.

В такой ситуации добиться сращивания костей было невозможно, и, чтобы избежать некроза, пальцы пришлось ампутировать. Под газовым наркозом операцию провела хирург Надежда Кузина.

«После ингаляционной анестезии питомцы просыпаются очень быстро, вот и Изумрудик, как только вышел из наркоза, продемонстрировал свою силу и мощь, пытаясь сбежать с операционного стола. Удержать такого дракона было совсем непросто», — рассказала ветеринар.

Сейчас игуана проходит реабилитацию, через месяц её ждут на контрольный осмотр. Владельцам подобных питомцев специалисты советуют закрывать зеркала на время брачного периода, чтобы избежать травм.

Содержание игуаны — непростая задача. В дикой природе эти крупные ящерицы обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки, предпочитая жить на деревьях возле воды. В домашних условиях им требуется просторный и хорошо оборудованный террариум с высокой влажностью, источниками ультрафиолетового света и тепла, а также специальный рацион, включающий зелень, овощи и фрукты. При хорошем уходе игуаны живут в неволе до 15-20 лет.

