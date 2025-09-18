Ангелина Сапронова работает маркетологом в зеленоградской компании «Практик-НЦ», которая занимается производством эхолотов для рыбалки — их офис находится на Заводской улице. Ангелина отвечает за продвижение бренда и создание креативного контента.

Она увлекается танцами, ценит баланс между активностью и умением наслаждаться тишиной. Она отмечает, что конкурс «Мисс Офис» для нее — это возможность проявить себя, испытать силы и подарить гордость родному городу.

Голосование в полуфинале конкурса проходит на официальном сайте конкурса «Мисс Офис» и продлится до 5 октября. Чтобы поддержать Ангелину, нужно выбрать ее и еще двух участниц из других городов (таковы условия интернет-голосования). За сутки можно проголосовать один раз — по ссылке.

Давайте вместе поддержим жительницу Зеленограда и поможем ей выйти в финал!



