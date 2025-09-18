У нескольких подвесных качелей возле пляжа на городском пруду больше не слышен металлический звон — потому что у них исчезли металлические цепи, которыми сиденье крепилось к раме. Как звучат качели без цепи и с цепью, можете послушать на видео.

Это был один из тех странных недостатков реконструкции пляжа, на который горожане жаловались массово. Подобные жалобы звучали и раньше: такие же качели установили во дворах 20-го микрорайона.

Цепи исчезли на трёх качелях. Кто это сделал, неизвестно: возможно, инициативные горожане, которым надоел звон, или всё-таки рабочие, устранявшие недочёты. В этом случае непонятно, почему цепи убрали не на всех качелях.

Эта тайна должна быть раскрыта — спросим префектуру и вернемся с ответом.