У нескольких подвесных качелей возле пляжа на городском пруду больше не слышен металлический звон — потому что у них исчезли металлические цепи, которыми сиденье крепилось к раме. Как звучат качели без цепи и с цепью, можете послушать на видео.
Это был один из тех странных недостатков реконструкции пляжа, на который горожане жаловались массово. Подобные жалобы звучали и раньше: такие же качели установили во дворах 20-го микрорайона.
Цепи исчезли на трёх качелях. Кто это сделал, неизвестно: возможно, инициативные горожане, которым надоел звон, или всё-таки рабочие, устранявшие недочёты. В этом случае непонятно, почему цепи убрали не на всех качелях.
Эта тайна должна быть раскрыта — спросим префектуру и вернемся с ответом.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
Хоровая капелла мальчиков «Орлята» объявляет набор на новый учебный год. 30 августа презентация в КЦ «Зеленоград» Реклама
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама