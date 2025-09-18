Экскаватор ковшом разбирает стены и перекрытия, пока демонтирована лишь часть здания. В отличие от прошлых работ на доме №6, где территорию поливали водой для снижения запылённости, сейчас этого не делают — ветер разносит пыль, она оседает на одежде и попадает в глаза прохожим.



Ограждения вокруг стройплощадки установлены, но они неплотные, поэтому проход остаётся неудобным.



Аналогичная ситуация и у строящихся рядом многоэтажек: заборы формально стоят, но проходы на территорию часто остаются открытыми, оттуда тоже летит пыль.