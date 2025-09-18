Сносят дом №2 — возле одной из остановок «МЦД Крюково», напротив МФЮА. Этот кирпичный пятиэтажный дом на четыре подъезда построили в 1969 году. Жителей переселили в новостройку по соседству.
Это третий дом из четырёх, подлежащих демонтажу в рамках реновации: дома №4 и №6 уже полностью разобраны, остаются №2 и №4А — на их месте через два года построят большой дом по программе реновации.
Экскаватор ковшом разбирает стены и перекрытия, пока демонтирована лишь часть здания. В отличие от прошлых работ на доме №6, где территорию поливали водой для снижения запылённости, сейчас этого не делают — ветер разносит пыль, она оседает на одежде и попадает в глаза прохожим.
Ограждения вокруг стройплощадки установлены, но они неплотные, поэтому проход остаётся неудобным.
Аналогичная ситуация и у строящихся рядом многоэтажек: заборы формально стоят, но проходы на территорию часто остаются открытыми, оттуда тоже летит пыль.