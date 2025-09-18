Демонтаж возле корпуса 240 начали сегодня и по словам рабочих, он займет около недели. О дальнейших планах они не знают.

«У нас поручение от управы только о демонтаже. А будут ли ещё что-то делать, не знаем», — рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру» на объекте.

Основной вход в ЗАГС огорожен. Вход для посетителей организован слева, со стороны улицы Лётчика Полагушина.

Раньше «кольцо» регулярно ремонтировали и подкрашивали, но не демонтировали.

Спросим в управе планы по ремонту.

Новости 2-го микрорайона