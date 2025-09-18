Это будет «образовательный комплекс на 800 мест», как называют его в мэрии: школа с 1 по 11 класс на 550 мест и детский сад на 250, пояснил «Зеленоград.ру» застройщик — группы компаний ПИК. Строительство планируется начать в 2027 году, завершить в 2029-м.

Кроме обязательного набора помещений, в школе проектируют «многофункциональное многосветное пространство». Учебный комплекс построят на участке площадью 2,64 гектара, расположенном ближе к 17-му микрорайону.

Сейчас на месте будущего образовательного комплекса находятся нежилые здания компании ООО «Логистик». Соответственно, их надо снести. Большинство арендаторов оттуда уехали, но некоторые ещё остались. А «Логистик» уже переехал в построенный для них логистический комплекс на пересечении Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе, хотя первоначальном плане на этом месте был торговый центр. Снос должен заказать застройщик ПИК. Тендер на эти работы уже объявляли, но почему-то отменили. По документам, предстоит снести четыре больших здания, бетонные заборы и подземное сооружение (коллектор), оставшийся еще со времен строительства ЦИЭ.

В 22-м микрорайоне уже построены детский сад и школа. Но если детский сад заработал с 1 сентября, то здание школы только готовятся передать городу, говорит застройщик, а в департаменте образования раньше сообщали, что школу откроют только в следующем году.