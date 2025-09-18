В открытом Кубке Москвы по кикбоксингу приняли участие 1200 спортсменов из разных регионов страны.

Артемию 17 лет, он учится в Московском финансово-юридического университете и входит в сборную Москвы. Кикбоксингом занимается с детства, тренируется под руководством Евгения Кузнецова.

Это вторая подряд победа Гусейнова на чемпионате Москвы — а в апреле этого года он стал обладателем Кубка России. Сейчас спортсмен готовится к всероссийскому турниру МГФСО, который пройдёт в середине октября.

Поздравляем и желаем новых побед!