Артемий Гусейнов одержал победу среди юниоров в дисциплине «лоу-кик» в весовой категории до 57 килограммов. На пути к кубку он провёл два боя и в обоих одержал уверенные победы.
В открытом Кубке Москвы по кикбоксингу приняли участие 1200 спортсменов из разных регионов страны.
Артемию 17 лет, он учится в Московском финансово-юридического университете и входит в сборную Москвы. Кикбоксингом занимается с детства, тренируется под руководством Евгения Кузнецова.
Это вторая подряд победа Гусейнова на чемпионате Москвы — а в апреле этого года он стал обладателем Кубка России. Сейчас спортсмен готовится к всероссийскому турниру МГФСО, который пройдёт в середине октября.
Поздравляем и желаем новых побед!
