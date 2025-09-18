Животное, вероятно, пострадало от жестокости неизвестных: ей отрезали уши, нанесли множество ударов и сняли скальп. Собаку обнаружили прохожие и сообщили в фонд «Ника». Сотрудники фонда поймали животное с помощью дротика с наркозом и доставили в ветеринарную клинику.
Собаке дали кличку «Воля» — за удивительное стремление к жизни. При осмотре врачи констатировали скальпированную рану, отёки и гематомы, повреждение слухового прохода. Ей оказали экстренную хирургическую помощь, очистили и обработали раны.
Пока окончательно зашить её невозможно из-за инфекции и обширности повреждения. Требуется пересадка кожи и длительное восстановление. На лечение был открыт сбор — 290 тысяч рублей (в эту сумму входит оплата работы врачей, лекарства, стоимость операции и нескольких месяцев содержания животного под присмотром специалистов). За четыре дня на лечение Воли собрали 346 тысяч.
Врачи оценивают длительность лечения от 1 до 3 месяцев, но многое зависит от самой собаки — первые недели покажут динамику восстановления.
«Воля находится в нашем ветблоке, у неё отдельный вольер с лежанкой. Она получает обезболивающие и антибиотики. Пока животное сильно стрессует, боится людей, много лежит и восстанавливается после пережитого. Играть или гулять она ещё не готова», — рассказали в «Нике».
Это не первый случай жестокого обращения с животными в Зеленограде и окрестностях: летом было возбуждено уголовное дело против мужчины, который выбросил четырех шиншилл с балкона. Прохожие нашли пострадавших животных и доставили их в ветклинику. После возбуждения уголовного дела он признал вину и заявил, что раскаивается.
Максимальное наказание по статье о жестоком обращении с животными — штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до 5 лет.