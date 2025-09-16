«В часы работы поликлиники будет открыт проход через калитку. Доступ будет предоставлен в течение дня», — прокомментировал представитель департамента нашу публикацию о проблеме.

Поликлиника открылась после ремонта, но асфальтированная дорожка от улицы Юности упиралась в закрытую калитку. Хотя на калитке был звонок, но её явно не планировали открывать — она была заперта тросом.

Впрочем, это временное решение — очевидно, привычные пешеходные маршруты не должны быть ограничены временем работы поликлиник. Нормативы, которые раньше требовали огораживать здания поликлиник, сейчас не действуют. Некоторые поликлиники после ремонта не огородили, ограничившись эффективным видеонаблюдением.

«Подскажите нам, дуракам, для чего вообще вокруг поликлиник понастроили заборы? Ничего кроме неудобств и раздражения жителей, и посетителей они не приносят! Вот только не надо нам сейчас рассказывать про безопасность!», — обращается к чиновникам от здравоохранения местный житель Александр.

Мы тоже надеемся получить ответ.

Новости 3-го микрорайона