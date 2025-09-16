На аукцион выставлено пятиэтажное кирпичное здание бывшего Московского индустриального банка, оно находится рядом с музыкальной школой. Стартовая цена почти 240 миллионов рублей. Здание построено в 1995 году. По заключению экспертов, ремонт не требуется. Торги пройдут 30 сентября.
МИнбанк работал в Зеленограде с середины 1990-х по 2023 год, затем его присоединили к Промсвязьбанку (ПСБ). Для ПСБ это здание уже непрофильный актив — там не оказывают банковских услуг. Площадь здания — 4,3 тысячи квадратных метров, есть подземный этаж, гараж, уличная парковка, домик охраны.
Все инженерные коммуникации в рабочем состоянии, ремонт не требуется, отмечается в акте обследования. На первом этаже находится бассейн «в неудовлетворительном состоянии», а рядом со зданием — неработающий фонтан. Территория огорожена.
Здание продается как имущественный комплекс со свободным назначением, то есть, владелец может открыть там, что пожелает.
Здание на Панфиловском проектировал «Зеленоградпроект» как административное — еще до «вселения» туда банка. Для того времени проект был необычным, особенно цветное остекление фасада. Задумывался архитектурный ансамбль в едином стиле — административное здание и музыкальная школа. Но банк построили, а школу пришлось ждать много лет, и её проект в итоге был изменён.
Московский индустриальный банк образовался еще в советское время, он был зарегистрирован в 1990 году Госбанком на базе аппарата Московского городского управления Промстройбанка СССР. Зеленоградский филиал МИнбанка в 2000-х стал головным филиалом банка в Московской области. Инвестировал строительную сферу, вкладывал деньги в развитие промышленных предприятий, в том числе, зеленоградского хлебозавода, НПО «Стеклопластик», зеленоградской компании «Радэл», местное управление дорожного хозяйства и благоустройства. В 2019 году была запущена санация банка. В итоге 1 мая 2023 года банк слили с ПСБ, куда перевели всех существующих клиентов.