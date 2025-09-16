На аукцион выставлено пятиэтажное кирпичное здание бывшего Московского индустриального банка, оно находится рядом с музыкальной школой. Стартовая цена почти 240 миллионов рублей. Здание построено в 1995 году. По заключению экспертов, ремонт не требуется. Торги пройдут 30 сентября.

МИнбанк работал в Зеленограде с середины 1990-х по 2023 год, затем его присоединили к Промсвязьбанку (ПСБ). Для ПСБ это здание уже непрофильный актив — там не оказывают банковских услуг. Площадь здания — 4,3 тысячи квадратных метров, есть подземный этаж, гараж, уличная парковка, домик охраны.

Все инженерные коммуникации в рабочем состоянии, ремонт не требуется, отмечается в акте обследования. На первом этаже находится бассейн «в неудовлетворительном состоянии», а рядом со зданием — неработающий фонтан. Территория огорожена.

Здание продается как имущественный комплекс со свободным назначением, то есть, владелец может открыть там, что пожелает.