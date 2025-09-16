- вода 0.33 детская (со спорт крышечкой)
- сладости мягкие (зефир, пастила, бисквиты, маффины, мягкое печенье и конфеты и т. д.)
- конфеты и шоколад без сахара (например, «Победа вкуса» на стевии)
- конфеты в подарочных коробках
- сахар или сахарный песок
- солёный крекер
- дезодорант аэрозоль мужской и женский
Чтобы передать угощения для пациентов, вы можете оформить доставку с 9 до 18 по будням или привезти всё самостоятельно по адресу: Зеленоград, корпус 1701. Предварительно, позвоните координатору по телефону 8-926-009-24-34 (Анна)
