вода 0.33 детская (со спорт крышечкой)

сладости мягкие (зефир, пастила, бисквиты, маффины, мягкое печенье и конфеты и т. д.)

конфеты и шоколад без сахара (например, «Победа вкуса» на стевии)

конфеты в подарочных коробках

сахар или сахарный песок

солёный крекер

дезодорант аэрозоль мужской и женский

Чтобы передать угощения для пациентов, вы можете оформить доставку с 9 до 18 по будням или привезти всё самостоятельно по адресу: Зеленоград, корпус 1701. Предварительно, позвоните координатору по телефону 8-926-009-24-34 (Анна)