Асфальтированная дорожка от улицы Юности теперь упирается в закрытую калитку. Чтобы обойти его, приходится сворачивать налево на неблагоустроенную тропу. С коляской или в непогоду этот путь становится почти непреодолимым, а дорога занимает вдвое больше времени.
Люди пытались звонить, чтобы им открыли, но реакции не было. Открывать калитку и не предполагалось — она заперта тросом.
«Стало очень дискомфортно. Мы постоянно здесь ходили, и с первым, и со вторым ребёнком. Эту дорожку стали закрывать ещё до ремонта. Я даже подходила к врачу, писала с просьбой, чтобы открыли проход. Они обещали — и действительно на время открыли калитку. А сейчас, после завершения ремонта, вообще никаких вариантов пройти. Если бы калитка была открыта хотя бы часы работы поликлиники, было бы намного удобнее», — рассказала Мария.
Горожане пожаловались на ситуацию главе управы Савёлок Игорю Костину во время обхода территории. Он зафиксировал просьбу обустроить дополнительный проход, но пока неизвестно, какое решение будет принято.
Повторяется история с поликлиникой в 9-м микрорайоне — первой, которую отремонтировали по новому стандарту. Она тоже перекрыла своим забором привычные пешеходные маршруты. Понадобилось время, чтобы до администрации поликлиники дошло, что так не годится. После этого такие эксцессы не повторялись — казалось бы, урок усвоен. Похоже, не усвоен.
О проблеме с проходом местные жители начали говорить уже давно. Почему надо было тянуть до последнего с решением очевидной проблемы, непонятно.