Асфальтированная дорожка от улицы Юности теперь упирается в закрытую калитку. Чтобы обойти его, приходится сворачивать налево на неблагоустроенную тропу. С коляской или в непогоду этот путь становится почти непреодолимым, а дорога занимает вдвое больше времени.

Люди пытались звонить, чтобы им открыли, но реакции не было. Открывать калитку и не предполагалось — она заперта тросом.

«Стало очень дискомфортно. Мы постоянно здесь ходили, и с первым, и со вторым ребёнком. Эту дорожку стали закрывать ещё до ремонта. Я даже подходила к врачу, писала с просьбой, чтобы открыли проход. Они обещали — и действительно на время открыли калитку. А сейчас, после завершения ремонта, вообще никаких вариантов пройти. Если бы калитка была открыта хотя бы часы работы поликлиники, было бы намного удобнее», — рассказала Мария.