«Наша библиотека — почти сверстница Зеленограда, — пишет команда зеленоградских библиотек, занимавшаяся их развитием до весны 2025 года. — Сменяются поколения, строятся новые районы, делаются ремонты, проходят реорганизации, а библиотека — оплот стабильности, самый прочный и древний бренд среди всех культурных институций, наряду с театром. Последние восемь лет наша команда работала, чтобы библиотека обрела свой новый облик и стиль, сохраняя преемственность поколений в добрососедских проектах»

Сегодняшний коллектив библиотеки — это: заведующая — Алла Степайтис,? библиотекарь Татьяна Гришкова, ведущая познавательных событий для старшеклассников Виктория Гаргалинская (которая, кстати, сама живет в корпусе 232), ведущая квизов и клуба на английском языке Алёна Владимирова и новый сотрудник Анастасия Левчик

Пять лет назад в библиотеке сделали ремонт, одновременно воплотив новую концепцию ее развития как «библиотеки добрососедства и экомышления»: с проектами в поддержку экологичности жизни, встречами локальных городских сообществ — вязальщиц и посткроссеров, любителей английского и умного досуга, с коворкингом, уютным пространством для чтения и дополнительными услугами.

«Библиотека получилась современная, с применением RFID-технологий. За экспериментальный период после открытия посещаемость подразделения выросла на 43%! Любого посетителя коллеги „конвертировали“ в читателя и пользователя коворкинг-пространств. Сейчас можно сказать, что концепция развития сработала», — рассказывает экс-команда библиотек Зеленограда и передает благодарности всем, кто поучаствовал в ее реализации.

Наверняка у многих зеленоградских старожилов есть связанные с ней воспоминания. Поделитесь своими.

