Лазер-бег или лазер?ран — это современный вид спорта, сочетающий бег и стрельбу из пистолета. Это похоже на биатлон без лыж: атлеты бегут определённую дистанцию и делают остановки на огневых рубежах, где стреляют из лазерного пистолета по мишеням.

Формально лазер-стал самостоятельным видом спорта в 2015 году — до этого он был одним из этапов современного пятиборья. Стрельба без отдачи (лазер вместо обычного огнестрела) более безопасна и экологична — этим видом спорта могут заниматься даже дети.

В Зеленограде нет официальных секций лазер?бега. Тренер городской спортивной школы считает, что причина — новизна этого вида спорта.

«Им просто мало людей занимается. Скорее всего, те, кто участвует в этом профессионально, готовятся раздельно — сначала бег, потом стрельба».

Он отмечает, что такие секции найти проще, но и с ними есть проблемы:

«Городу нужен хороший легкоатлетический манеж — у нас его сейчас нет. Зимой детям негде заниматься — спортзалы школ малодоступны из-за антитеррористических правил, а на стадионе в минус 15 особо не побегаешь. Поэтому многие из тех, кто занимается летом, бросают зимой».