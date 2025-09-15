«Мы записались к лору еще на Каштановой аллее, там предупредили, что он будет принимать уже в 3-м микрорайоне. Всё отлично, никаких очередей, ремонт красивый, мы довольны», — добавила мама Ксения.

По словам администраторов, запись доступна ко всем врачам. Мы проверили: на момент публикации запись в эту поликлинику к педиатру была доступна на завтра, к лору — на сегодня или через три дня, хирургу — через четыре дня, а записи к офтальмологу не было.

В поликлинике есть вакансии: педиатры, офтальмолог, врач ФД и УЗИ, медсестры, уборщик. Обращаться по телефону: 8-499-731-65-07.

Поликлиника работает в будни с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 15:00, воскресенье — выходной.