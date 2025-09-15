Детская поликлиника №105 в корпусе 348А (филиал №2) полноценно начала работу после капитального ремонта. Сегодня здесь уже много маленьких пациентов.
- Зайти в здание можно с разных сторон. На первом этаже — фильтр-бокс (вход отдельный), гардероб (пока закрыт из-за теплой погоды), буфет, кабинеты дежурного врача, выдачи справок и направлений, забор биоматериалов. Также здесь ресепшн, терминалы электронной записи, зарядная станция и бокс с подарками за храбрость.
- На втором этаже: кабинеты здорового ребёнка и педиатров. Также здесь расположены помещения вакцинопрофилактики, физиотерапии.
- На третьем — диагностическое отделение, кабинеты ЭКГ, врачей узкой направленности, администрации, перевязочная и манипуляционная.
На каждом этаже — табло электронной очереди, кулеры с водой, туалеты. На территории — новая детская площадка, велопарковка, колясочная, автопарковка (почти заполнена).
Пациентам нравится яркий дизайн и отсутствие больших очередей, а детям запомнился праздник открытия.
«Мы с мамой были здесь в выходные. Раздавали бесплатную сладкую вату, я выиграла футболку с надписью „Иммунитет — это база“. И очень понравились Коржик и Карамелька, они нас развлекали. Сегодня я уже спокойно пошла к врачу, не боялась», — рассказала маленькая Лиза.
«Мы записались к лору еще на Каштановой аллее, там предупредили, что он будет принимать уже в 3-м микрорайоне. Всё отлично, никаких очередей, ремонт красивый, мы довольны», — добавила мама Ксения.
По словам администраторов, запись доступна ко всем врачам. Мы проверили: на момент публикации запись в эту поликлинику к педиатру была доступна на завтра, к лору — на сегодня или через три дня, хирургу — через четыре дня, а записи к офтальмологу не было.
В поликлинике есть вакансии: педиатры, офтальмолог, врач ФД и УЗИ, медсестры, уборщик. Обращаться по телефону: 8-499-731-65-07.
Поликлиника работает в будни с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 15:00, воскресенье — выходной.