Детская поликлиника в 3-м микрорайоне открылась — пациентам она нравится 15.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Детская поликлиника №105 в корпусе 348А (филиал №2) полноценно начала работу после капитального ремонта. Сегодня здесь уже много маленьких пациентов.

  1. Зайти в здание можно с разных сторон. На первом этаже — фильтр-бокс (вход отдельный), гардероб (пока закрыт из-за теплой погоды), буфет, кабинеты дежурного врача, выдачи справок и направлений, забор биоматериалов. Также здесь ресепшн, терминалы электронной записи, зарядная станция и бокс с подарками за храбрость.
  2. На втором этаже: кабинеты здорового ребёнка и педиатров. Также здесь расположены помещения вакцинопрофилактики, физиотерапии.
  3. На третьем — диагностическое отделение, кабинеты ЭКГ, врачей узкой направленности, администрации, перевязочная и манипуляционная.

На каждом этаже — табло электронной очереди, кулеры с водой, туалеты. На территории — новая детская площадка, велопарковка, колясочная, автопарковка (почти заполнена).

Пациентам нравится яркий дизайн и отсутствие больших очередей, а детям запомнился праздник открытия.

«Мы с мамой были здесь в выходные. Раздавали бесплатную сладкую вату, я выиграла футболку с надписью „Иммунитет — это база“. И очень понравились Коржик и Карамелька, они нас развлекали. Сегодня я уже спокойно пошла к врачу, не боялась», — рассказала маленькая Лиза.

«Мы записались к лору еще на Каштановой аллее, там предупредили, что он будет принимать уже в 3-м микрорайоне. Всё отлично, никаких очередей, ремонт красивый, мы довольны», — добавила мама Ксения.

По словам администраторов, запись доступна ко всем врачам. Мы проверили: на момент публикации запись в эту поликлинику к педиатру была доступна на завтра, к лору — на сегодня или через три дня, хирургу — через четыре дня, а записи к офтальмологу не было.

В поликлинике есть вакансии: педиатры, офтальмолог, врач ФД и УЗИ, медсестры, уборщик. Обращаться по телефону: 8-499-731-65-07.

Поликлиника работает в будни с 8:00 до 20:00, в субботу — с 9:00 до 15:00, воскресенье — выходной.

