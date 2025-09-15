В финальном матче, который состоялся в воскресенье, футбольный клуб «Зеленоград» уступил команде «Гермес» со счётом 1:2.

«Тяжёлый матч, но я уверен, что зрителям игра понравилась. Мы отдали все силы на поле. Поздравляю соперника с победой», — рассказал Денис Имедадзе, нападающий ФК «Зеленоград».

"Спасибо соперникам за настоящую борьбу. Болельщикам — за атмосферу!", — высказался Александр Столяренко, игравший за «Гермес»

"Зеленоград" выигрывал Кубок Москвы среди любительских команд уже восемь раз. Последний раз в 2023 году, но в 2024-м году выбыл на стадии четвертьфинала. Команда второй раз за три года выходит в финал главного столичного турнира, подтверждая статус одной из сильнейших любительских команд Москвы.

На этом игровой сезон не заканчивается — 17 сентября ФК «Зеленоград» сыграет в очередном туре Чемпионата Москвы на зеленоградском стадионе «Ангстрем» (Озёрная аллея, дом 3). Начало в 16:00. Вход свободный — приходите поддержать нашу команду!