На бульваре напротив 6-го микрорайона установили новую фигуру «Сердце» с надписью «Я люблю Зеленоград». По расположению, дизайну и цветам она ничем не отличается от предыдущей.

Прежнюю стелу разрушили в ходе благоустройства, оставив обломки и мусор. Возвращению арт-объекта многие жители довольны. Но есть и те, кто считает, что новую фигуру можно было усовершенствовать.

«Хорошо, что стелу вернули. Но раз уж стали менять, стоило бы ещё что-то придумать. Возможно, подсветку сделать или какие-то дополнительные элементы, чтобы она чем-то отличалась», — рассказала Ангелина.

Кстати, подсветку планировали сделать, но дополнительных элементов для освещения рядом с фигурой нет. Возможно, это заметно только вечером.