На бульваре напротив 6-го микрорайона установили новую фигуру «Сердце» с надписью «Я люблю Зеленоград». По расположению, дизайну и цветам она ничем не отличается от предыдущей.
Прежнюю стелу разрушили в ходе благоустройства, оставив обломки и мусор. Возвращению арт-объекта многие жители довольны. Но есть и те, кто считает, что новую фигуру можно было усовершенствовать.
«Хорошо, что стелу вернули. Но раз уж стали менять, стоило бы ещё что-то придумать. Возможно, подсветку сделать или какие-то дополнительные элементы, чтобы она чем-то отличалась», — рассказала Ангелина.
Кстати, подсветку планировали сделать, но дополнительных элементов для освещения рядом с фигурой нет. Возможно, это заметно только вечером.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Трое детей на незаконно арендованных самокатах и стали участниками ДТП на прошлой неделе. Пострадали как сами нарушители, так и другой ребенок Новости
«Большой балет» — школа хореографии в сердце Зеленограда. — приглашает на занятия детей и взрослых Реклама
Официальную причину появления пены в реке Сходня у Школьного озера, которую показали по телевизору на миллионную аудиторию, опровергли зеленоградские коммунальщики Новости
От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» Реклама
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама