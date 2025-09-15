В текущем году заявления в колледжи подали более 37 тысяч московских девятиклассников — это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Спрос на колледжи вырос почти на 40%, сообщили в мэрии.

В Москве заранее начали готовиться к росту спроса и одновременно формировать его: Открыли 10 тысяч дополнительных бюджетных мест в колледжах — их общее число выросло до 40 тысяч. Это — часть стратегии правительства по увеличению количества выпускников, выбирающих рабочие специальности.

Кроме того, столичные девятиклассники, планирующие обучение в колледже, впервые могли сдавать только два основных государственных экзамена (ОГЭ) вместо четырех — по русскому языку и математике. Аттестат, полученный на основании их сдачи давал право поступить в любой колледж на любую специальность.

С другой стороны, часть выпускников девятого класса, которые могли бы перейти в 10-й класс, не смогли этого сделать из-за недостаточно высоких результатов ОГЭ и отказа школ.

«Жалобы от родителей действительно поступают. Некоторые школы отказывают в приеме учеников, чтобы сохранить высокий средний балл и улучшить свои позиции в рейтингах», — рассказала член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

Для мальчиков поступление в колледж зачастую означает использование отсрочки. Если девятиклассник оформил отсрочку при обучении в колледже, при поступлении в вуз повторная отсрочка ему не предоставляется (исключение возможно только если колледж окончен до достижения 18 лет), — рассказал нам юрист, занимающийся защитой прав призывников:

«При этом студенты колледжей еще не имеют права на постдипломные каникулы — их можно призвать, например, в начале июля, как только они колледж закончили. У студентов вузов есть право формально продлить срок своего обучения до августа.

Однозначно, если человек поступает в колледж, ему сложнее в будущем коммуницировать с военкоматом — у него просто сокращается число инструментов, которые можно использовать", — рассказал специалист.

Если ваш ребенок закончил в этом году 9-й класс, напишите в комментариях, где он продолжил образование: в 10-м классе, в колледже или пошёл по другому пути.