Полтора миллиарда рублей выделено на комплексный капремонт больничного корпуса за женской консультацией — раньше там было педиатрическое соматическое и инфекционное отделение. На подготовку проекта дается семь месяцев, затем больше года будет сама реконструкция. Как в перспективе будут использовать это здание, пока неизвестно.

Сейчас этот корпус не эксплуатируется. Детей и подростков обслуживают в детском центре ГКБ имени Кончаловского, у которого отдельное здание. Бывшую «инфекционку» ждёт, судя по техзаданию, полная реконструкция с заменой всего, кроме каркаса здания. В том числе всех инженерных сетей. В здание поставят медицинское оборудование, видеонаблюдение и всё остальное, положенное по современным стандартам. На прилегающей территории запланировано благоустройство с отдельным ограждением, велодорожками, парковками для машин «скорой помощи» и инвалидов, скамейками, велопарковками.