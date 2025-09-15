Полтора миллиарда рублей выделено на комплексный капремонт больничного корпуса за женской консультацией — раньше там было педиатрическое соматическое и инфекционное отделение. На подготовку проекта дается семь месяцев, затем больше года будет сама реконструкция. Как в перспективе будут использовать это здание, пока неизвестно.
Сейчас этот корпус не эксплуатируется. Детей и подростков обслуживают в детском центре ГКБ имени Кончаловского, у которого отдельное здание. Бывшую «инфекционку» ждёт, судя по техзаданию, полная реконструкция с заменой всего, кроме каркаса здания. В том числе всех инженерных сетей. В здание поставят медицинское оборудование, видеонаблюдение и всё остальное, положенное по современным стандартам. На прилегающей территории запланировано благоустройство с отдельным ограждением, велодорожками, парковками для машин «скорой помощи» и инвалидов, скамейками, велопарковками.
Реконструкция, по планам, пройдет с апреля 2026 по июнь 2027 года. Но сейчас проход уже огородили, часть фасада закрыта строительной сеткой, завезли какие-то стройматериалы — связаны ли они с будущим ремонтом, непонятно.
Этот больничный детский корпус построили в 1966 году. Его уже закрывали на капремонт в 2020 году, после чего он так и не открылся. Тогда длилась долгая история с капитальным ремонтом бывшего роддома, закончившаяся открытием в нём детского центра ГКБ имени Кончаловского в 2023 году.