Замену асфальта в Старокрюковском проезде должны были начать сегодня в 10 утра со стороны корпуса 848. По словам начальника участка, теперь работы планируют начать на неделе, точный день неизвестен.

Сейчас рабочие демонтируют плитку у подземного перехода. На её месте будут укладывать асфальт. Как рассказали на объекте, сначала нужно закончить этот участок, а затем уже можно приступать к ремонту моста. Возможно, это случится только через неделю.

Решение с поэтапным ремонтом, перекрывая по одной полосе (начиная справа ближе к корпусу 848), пока не изменилось.

В некоторых местных медиа распространили информацию, что ремонт по просьбе префектуры будут проводить только по выходным. Однако начальник участка эту информацию опроверг. В какой день начнутся работы — пока неизвестно.