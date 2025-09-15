Фонд помощи бездомным животным «Ника» участвует в акции Burger King «Тебе выбирать, кому помогать» — компания перечисляет часть средств от продаж новинок в пользу фондов, которые выберут покупатели.

«У нас мало голосов, и мы очень ждем вашей поддержки», — говорят в фонде «Ника», который конкурирует за деньги от фастфуда с почти 40 фондами со всей страны.

Чтобы поддержать «Нику», нужно открыть приложение Burger King, найти баннер акции и выбрать в голосовании фонд «Ника». Голосовать можно каждый день. Акция продлится до марта 2026 года.

———

Фонд «Ника» 14 лет назад основала зеленоградка Вера Митина. Теперь это самый крупный фонд помощи бездомным животным в России. В недавнем интервью «Зеленоград.ру» Вера Митина рассказала, почему отстрел бездомных животных неэффективен, как воспитать в людях ответственное отношение к питомцам и каким должен быть идеальный приют.