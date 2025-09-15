«Сначала был дым из-под капота, из машины вышли женщина с ребенком, потом автомобиль загорелся», — рассказала «Зеленоград.ру» очевидец происшествия Надежда.

По её словам, пострадавших нет: «Возможно, руки немного обожгли, когда открывали капот, тушили огнетушителями и водой. Пока не подъехала пожарная машина тушить под капотом помогали водители проезжавших машин».