Отдыхающим на Быковом болоте аппарат понравился. Многие часто приходят сюда на прогулку, а покормить уток нечем.

«Мы очень давно хотели, чтобы здесь было что-то подобное. Гуляем с ребёнком, а с собой ничего не взяли. И зачастую ведь первым делом хочется купить хлеб, а оказывается, им кормить нельзя. Теперь будем знать, что можно прямо здесь приобрести корм», — рассказала Наталья.

Но больше всего дискуссий вызвала цена. Стоимость пакетика — 100 рублей — многие считают завышенной, сравнивая с автоматами в других регионах или с зоомагазинами, где цена вдвое ниже. Для многих эта сумма кажется большой, особенно для прогулок с детьми, которым одного пакетика может быть недостаточно.

«Отлично, что автомат появился. Но можно было бы в два раза сократить стоимость. У пенсионеров денег не так много», — считают Олег и Светлана. Некоторые говорят, что нужно указывать вес пакетика — так легче оценить стоимость.

Сторонники инициативы отвечают, что покупка корма именно в автомате, а не в зоомагазине, дело добровольное — хорошо, что появилась дополнительная возможность для спонтанного проявления доброты.

«Не так уж часто мы кормим уток. И 100 рублей — вполне нормально. Очень хорошо, что автомат такой сделали. Сейчас вообще мало что за 100 рублей можно купить», — считает жительница 1-го микрорайона.