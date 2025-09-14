В промышленном технопарке «Алабушево» разместят цех компании ТЗМОИ (расшифровывается как «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»). На предприятии будут выпускать дезинфекционно-моечные машины и устройства для обработки и хранения гибких эндоскопов. Продукция компании используется в больницах и клиниках по всей России и в странах СНГ.
Открытие нового цеха позволит не только нарастить серийное производство, но и расширить ассортимент оборудования в ближайшие 1-2 года. Новая площадка оснащается современным оборудованием: станками для лазерной листовой и трубной 3D-резки, автоматическим гибочным прессом и другими высокотехнологичными линиями. Открытие нового цеха состоится до конца этого года, а на полный объем он выйдет в 2026 году.
У ТЗМОИ уже есть производство в «Технополисе Москва», но на другой площадке — новый цех компания решила открыть в Зеленограде.
«Компании, стремящиеся масштабировать свои разработки, выбирают „Алабушево“ как оптимальную точку для запуска производства благодаря выгодному сочетанию научного потенциала, продуманной инфраструктуры и благоприятных экономических условий», — сказали в компании Capital Group, которая строит в зеленоградской Особой экономической зоне несколько корпусов промышленного технопарка для размещения таких производств, как у ТЗМОИ.
Недавно технопарк «Алабушево» стал победителем ежегодной премии мэрии «Лучший реализованный проект в области строительства» в номинации «Объекты промышленного назначения». В конкурсе принимала участие первая очередь технопарка, которая уже введена в эксплуатацию и состоит из трех корпусов общей площадью порядка 50 тысяч кв. м. Здесь разместились высокотехнологичные отечественные компании, такие как: производители микроэлектроники, медицинского оборудования, фармацевтики и другие.