В промышленном технопарке «Алабушево» разместят цех компании ТЗМОИ (расшифровывается как «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»). На предприятии будут выпускать дезинфекционно-моечные машины и устройства для обработки и хранения гибких эндоскопов. Продукция компании используется в больницах и клиниках по всей России и в странах СНГ.

Открытие нового цеха позволит не только нарастить серийное производство, но и расширить ассортимент оборудования в ближайшие 1-2 года. Новая площадка оснащается современным оборудованием: станками для лазерной листовой и трубной 3D-резки, автоматическим гибочным прессом и другими высокотехнологичными линиями. Открытие нового цеха состоится до конца этого года, а на полный объем он выйдет в 2026 году.