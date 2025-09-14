Проблему забора вокруг поликлиники, который перерезал проход, попросили решить районную управу 14.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Вопрос «об установке дополнительного прохода (калитки) к поликлинике 105 со стороны леса по дороге от 5 микрорайона» был поднят местными жителями на еженедельном обходе территории главой управы Игорем Костиным.

Что может и планирует сделать управа с возмутительным захватом пешеходной дорожки, пока неизвестно — спросим и вернемся с ответом. Пока только понятно, что завтрашнее открытие детской поликлиники после ремонта будет омрачено этим бессмысленным забором. Он отрезал пешеходный проход, по которому ходили мимо поликлиники долгие годы. От прохода оставлен узкий кусок. Альтернатива — пробираться по корням деревьев, что особенно «удобно» с детской коляской или в снег.

При этом обустройство дополнительной калитки в заборе не решит проблему — ведь на ночь её будут закрывать, перерезая проход. Наверное, это будет первая в городе пешеходная дорожка, «работающая» только в определенные часы.

Заборы вокруг поликлиник порой откровенно вредят жителям. Например, до капитального ремонта детская поликлиника в 15-м микрорайоне спокойно без ограждений. После ремонта поставили забор, и теперь местным жителям приходится идти по проезду вместе с машинам. Тротуар делать негде, и всё, что смогли предложить зеленоградские чиновники, — сделать в проезде «лежачие полицейские».

При этом требования, которые раньше обязывали огораживать учреждения здравоохранения, сейчас уже не действуют. Например, поликлиника на Каштановой аллее после ремонта осталась без забора, просто по периметру установили много камер видеонаблюдения. Так что без забора точно можно обойтись. И уж тем более слегка изменить его траекторию, чтобы сохранить проход.

