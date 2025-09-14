Сделать обязательным учет мнения горожан при благоустройстве предложили в Госдуме 14.09.2025 ZELENOGRAD.RU

Группа депутатов от партии «Новые люди» внесла законопроект, обязывающий местные власти утверждать порядок участия граждан в обсуждении и планировании проектов благоустройства. Сейчас федеральный закон закрепляет только право жителей участвовать в реализации уже утверждённых мероприятий, но не на стадии их подготовки.

Авторы инициативы отмечают: именно отсутствие диалога с жителями остаётся главной проблемой. Часто о ремонте двора люди узнают лишь после появления строительных заборов, когда скорректировать проект невозможно. С 2021 года Минстрой рекомендовал вовлекать граждан на всех этапах, но это лишь рекомендации. Новый законопроект делает обсуждения обязательными: в правила благоустройства должны войти нормы о публичных слушаниях, встречах с жителями и учёте их предложений.

В Москве закон прямо не обязывает согласовывать проекты с горожанами. Обычно всё ограничивается согласованием между управами и муниципальными депутатами, сами жители в процесс не включены. Планы благоустройства почти никогда не публикуются. Иногда используется платформа «Активный гражданин», но это нередко формальность и не даёт содержательной обратной связи.

В Зеленограде обсуждения проходят редко, как, например, недавно при планировании благоустройства Чёрного озера, и порядок учёта мнений остаётся на усмотрение чиновников.

Согласование с жителями позволяет учитывать реальные потребности, но несёт и риски. Это конфликты интересов — одним нужны детские площадки, другим парковки или место для тихих прогулок. Обсуждения могут затягивать сроки и повышать стоимость проектов, в них часто доминирует «активное меньшинство». У горожан бывают завышенные ожидания и предложения, противоречащие нормативам или бюджету. В результате доверие к власти снижается, если видно, что идеи учтены лишь формально.

Впрочем, законопроект «Новых людей» вряд ли примут: у партии нет большинства. Москвичам остаётся добиваться качества благоустройства самостоятельно, используя доступные каналы обратной связи — такие как независимые медиа.

