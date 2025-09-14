Это станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» на Троицкой линии:

«Вавиловская»: расположена на Ленинском и Ломоносовском проспектах

«Академическая»: на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной, с пересадкой на Калужско-Рижскую линию (оранжевая)

«Крымская»: на Севастопольском проспекте, с пересадкой на МЦК

«ЗИЛ»: на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», неподалеку от улицы Лисицкого, с пересадкой на МЦК. В перспективе здесь сделают пересадку на будущую Бирюлёвскую линию

Новый участок присоединится к станции «Новаторская» (с пересадкой на БКЛ).

Таким образом, завершено строительство первого этапа Троицкой линии. Теперь в её составе 11 станций. Второй этап строительства Троицкой линии сейчас в стадии проектирования — сделают ещё шесть станций от «Новомосковской» до Троицка.