Это станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ» на Троицкой линии:
- «Вавиловская»: расположена на Ленинском и Ломоносовском проспектах
- «Академическая»: на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Профсоюзной, с пересадкой на Калужско-Рижскую линию (оранжевая)
- «Крымская»: на Севастопольском проспекте, с пересадкой на МЦК
- «ЗИЛ»: на территории бывшей промзоны «ЗИЛ», неподалеку от улицы Лисицкого, с пересадкой на МЦК. В перспективе здесь сделают пересадку на будущую Бирюлёвскую линию
Новый участок присоединится к станции «Новаторская» (с пересадкой на БКЛ).
Таким образом, завершено строительство первого этапа Троицкой линии. Теперь в её составе 11 станций. Второй этап строительства Троицкой линии сейчас в стадии проектирования — сделают ещё шесть станций от «Новомосковской» до Троицка.
