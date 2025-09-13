«Фасады выполнят из материалов с устойчивым к ультрафиолету покрытием. Для отделки наружных стен используют трехслойные сэндвич-панели матовой фактуры с гладкой текстурой, рифленые декоративные панели, а также навесные перфорированные кассеты. В качестве основного оттенка выбран темно-серый цвет, который дополнит элементы ярко-голубого цвета. Также у здания сделают архитектурно-художественную подсветка», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Это здание — одно из четырёх в большом промышленно-строительном комплексе, который возводит здесь компания «ФСК» («Первый ДСК)). Планируется, что здесь будет работать завод газобетонных блоков, предприятие по выпуску внедорожных жилых кемперов (домов на колёсах), светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, элементов благоустройства и сантехнических модулей для жилых домов.

Одно из зданий — для производства газобетонных блоков — уже заканчивают строить. Точные сроки строительства всего комплекса неизвестны. Участок был предоставлен в 2021 году сроком на шесть лет.