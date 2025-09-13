Театр-студия «Новая Сказка» из Зеленограда завоевал сразу несколько наград на 80-м международном фестивале-конкурсе «На творческом Олимпе».

Юные артисты представили 15-минутный отрывок из нового спектакля «Друг мой, Колька!» по пьесе Александра Хмелика. Постановка получила диплом лауреата I степени в номинации «Театральное творчество. Драматический театр. Ансамбль» (смешанная возрастная категория).

Жюри также присудило коллективу дипломы за «Лучший актерский ансамбль» и «Лучшую педагогическую работу». Последняя награда вручена педагогу студии Сергею Филюгину.

Руководитель студии Сергей Тимофеев отметил, что в спектакле действие перенесено в 1980-е годы. По его словам, хотя пьеса написана в 1959 году, многие её темы остаются актуальными: скука в школе, юношеский протест против формализма и поиск настоящего дела.

По сюжету новый вожатый вдохновляет школьников на совместное путешествие, а главный герой Колька Снегирёв постепенно отходит от «плохой компании» и увлекается новым делом, несмотря на сопротивление учительницы.

Полную версию спектакля «Друг мой, Колька!» зеленоградцы смогут увидеть этой осенью на сцене студии во Дворце творчества детей и молодёжи.