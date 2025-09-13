Комплекс под рабочим названием «Проект-Т» предназначен для эвакуации раненых с поля боя и доставки боеприпасов. Это наземный робототехнический комплекс малого класса, управляется дистанционно, оснащён системой регулировки оборотов двигателя и конструктивными решениями, предотвращающими опрокидывание.

Буксировщик был разработан при участии автономной некоммерческой организации «ЛетитеБабочки». По словам разработчиков, его главные преимущества — простота, надёжность и низкая себестоимость: стоимость одного устройства не превышает 1 млн рублей. Такие устройства уже отправлены в зону боевых действий.