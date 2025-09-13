Комплекс под рабочим названием «Проект-Т» предназначен для эвакуации раненых с поля боя и доставки боеприпасов. Это наземный робототехнический комплекс малого класса, управляется дистанционно, оснащён системой регулировки оборотов двигателя и конструктивными решениями, предотвращающими опрокидывание.
Буксировщик был разработан при участии автономной некоммерческой организации «ЛетитеБабочки». По словам разработчиков, его главные преимущества — простота, надёжность и низкая себестоимость: стоимость одного устройства не превышает 1 млн рублей. Такие устройства уже отправлены в зону боевых действий.
Мотобуксировщик уже использовался в рамках показательных занятий в одной из зеленоградских школ — учащиеся кадетского класса применяли «мотособаку» во время тренировок, отрабатывая эвакуацию условно раненых.
Изучение БПЛА стало частью школьной программы: с сентября 2023 года в школах введены основы применения БПЛА в рамках уроков начальной военной подготовки (НВП). Программа включает: изучение видов дронов, их тактико-технические характеристики и способы противодействия БПЛА противника.
В 2025 году в федеральный перечень учебников включено учебное пособие по БПЛА, рассчитанное на 8-9 классы. Оно войдёт в модуль «Робототехника» в рамках предмета «Технология». В содержании курса: устройство дронов, основы ручного управления, программирование полетных маршрутов, классификация, электронные компоненты.