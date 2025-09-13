Спорткомплекс «Малино» (корпус 860):
- Айкидо (9-14 лет) — 20 сентября, 11:00—13:00, инструктор Наталья Картавцева.
- Плавание (7-15 лет) — 21 сентября, 17:30—19:45, инструктор Сергей Ванюшечкин.
СК «Горизонт» (улица Середниковская, дом 5):
- Плавание (7-15 лет) — 20 сентября, 15:15—18:15, инструктор Анастасия Немецкова.
- Плавание (7-15 лет) — 21 сентября, 14:30—17:30, инструктор Алексей Кашегашев.
«Дети смогут открыть для себя новые виды спорта под руководством опытных инструкторов. Это отличный шанс провести выходные по-спортивному и обрести новое хобби», — пишут организаторы.
